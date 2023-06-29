Шестеро посадовців підозрюються в привласненні 400 мільйонів гривень.

Повідомлено про підозру шістьом посадовцям ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", які протиправно заволоділи майже 400 мільйонів гривень від видобутку та продажу корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Як інформує Державне бюро розслідувань, підозру оголосили керівництву правління комбінату; начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства; керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

За даними слідчих, топменеджмент продавав щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Відео дня

Наразі проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

Згідно з повідомленням, 6 особам повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) КК України. Максимальне покарання за цими статтями - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо застосування зазначеним особам запобіжного заходу. Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справа проти Жеваго - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради III–VIII скликань, колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

У бюро нагадали, що у вересні 2019 року екс-депутату було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

Жеваго був затриманий 27 грудня 2022 року у Куршевелі (Франція). 5 січня французький суд ухвалив рішення про взяття затриманого під судовий нагляд. Суд визначив заставу у розмірі 1 млн євро й зобов'язання, які будуть покладені на особу у разі її сплати. Цей перелік зобов’язань включає, зокрема, необхідність здати паспорти, не залишати територію метрополії, тричі на тиждень з’являтися до поліції.

30 березня стало відомо, що суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена Жеваго.

7 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що домігся арешту активів власника АТ "Банк "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Так, суд наклав арешт на активи трьох ГЗК, серед яких і "Полтавський ГЗК", 50,3% корпоративних прав в статуті якого належить Жеваго. Зазначалось, що згадані ГЗК опосередковано належать Жеваго через Ferrexpo AG.

Вас також можуть зацікавити новини: