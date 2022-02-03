У четвер, 3 лютого на каналі 1+1 відкриється черговий сезон політичного ток-шоу "Право на владу".
У "Право на владу" сьогодні буде обговорюватися війна за мир. Москва продовжує військовий шантаж, Україна і наші міжнародні партнери намагаються запобігти найгіршому сценарію.
На що розраховує Путін? Від чого нині залежить подальший розвиток подій? Чи можна запобігти вторгненню? Про що ведуться переговори з Росією? Чим допоможуть Україні союзники, якщо Росія піде у наступ? Чи змусять Україну виконати капітуляційні Мінські домовленості? Про це говоримо в першому випуску програми "Право на владу", яка повертається в ефір.
Також учасники ток-шоу проаналізують, як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду.
У "Право на владу" сьогодні братимуть участь наступні гості:
- Олексій Данилов, Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ;
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ;
- Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США;
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019)
- Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
- Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011);
- Кіра Рудик, голова партії "Голос";
- Євген Мураєв, лідер партії"наші";
- Олег Тягнибок, голова ВО "Свобода";
- Андрій Мельник, Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН;
- Марк Фейгін, адвокат, блогер (Росія);
- Михайло Кухар, економіст.
Початок ефіру - о 21.45 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.