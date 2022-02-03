У четвер, 3 лютого на каналі 1+1 відкриється черговий сезон політичного ток-шоу "Право на владу".

У "Право на владу" сьогодні буде обговорюватися війна за мир. Москва продовжує військовий шантаж, Україна і наші міжнародні партнери намагаються запобігти найгіршому сценарію.

На що розраховує Путін? Від чого нині залежить подальший розвиток подій? Чи можна запобігти вторгненню? Про що ведуться переговори з Росією? Чим допоможуть Україні союзники, якщо Росія піде у наступ? Чи змусять Україну виконати капітуляційні Мінські домовленості? Про це говоримо в першому випуску програми "Право на владу", яка повертається в ефір.

Також учасники ток-шоу проаналізують, як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду.

У "Право на владу" сьогодні братимуть участь наступні гості:

Олексій Данилов , Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

, Секретар Ради національної безпеки і оборони України; Валерій Залужний , Головнокомандувач ЗСУ;

, Головнокомандувач ЗСУ; Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ;

, міністр закордонних справ; Крістіна Квін , тимчасова повірена у справах США;

, тимчасова повірена у справах США; Павло Клімкін , міністр закордонних справ (2014-2019)

, міністр закордонних справ (2014-2019) Ігор Палиця , голова партії "За майбутнє";

, голова партії "За майбутнє"; Роман Безсмертний , Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011);

, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011); Кіра Рудик , голова партії "Голос";

, голова партії "Голос"; Євген Мураєв , лідер партії"наші";

, лідер партії"наші"; Олег Тягнибок , голова ВО "Свобода";

, голова ВО "Свобода"; Андрій Мельник , Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН;

, Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН; Марк Фейгін , адвокат, блогер (Росія);

, адвокат, блогер (Росія); Михайло Кухар , економіст.

Початок ефіру - о 21.45 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.