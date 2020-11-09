Володимир Фесенко підкреслив, що правоохоронці приділили багато уваги превентивній роботі.

Виборча компанія на місцевих виборах і волевиявлення 25 жовтня пройшли спокійно і без інцидентів завдяки професійній роботі правоохоронців.

Про це політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко заявив в своєму огляді «Політичні тенденції жовтня 2020».

«Своє завдання-мінімум у виборчому процесі правоохоронні органи виконали. Всупереч прогнозам про те, що місцеві вибори-2020 будуть найбруднішими за всю історію, виборча кампанія, день виборів і ніч підрахунку голосів пройшли відносно спокійно і без суттєвих ексцесів. Проблеми у виборчому процесі, природньо, були, але не в сфері забезпечення правопорядку», - зазначив він.

Володимир Фесенко підкреслив, що правоохоронці приділили багато уваги превентивній роботі.

«Весь жовтень такі правоохоронні органи, як Нацполіція і СБУ (в координації з ними і прокуратура) були зосереджені на боротьбі з правопорушеннями в рамках виборчого процесу. МВС також забезпечувало правопорядок напередодні виборів, в день голосування і під час підрахунку голосів у виборчих комісіях», зазначив він.

При цьому політолог звернув увагу на принципову позицію глави МВС Арсена Авакова, який був рівновіддалений від усіх політичних сил і особисто стежив за дотриманням закону: «Міністр в останній день агітаційної кампанії (23 жовтня) випустив відеозвернення, в якому застеріг учасників місцевих виборів від спроб незаконного впливу на результати голосування», - підкреслив Володимир Фесенко.

Як повідомлялося, в день голосування, 25 жовтня, в поліцію надійшло близько 5 тис. заяв і повідомлень про порушення, правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень і склали 324 адміністративних протоколи.

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Автор: УНІАН