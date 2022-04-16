Денис Шмигаль і високопоставлені фінансові чиновники України планують відвідати США наступного тижня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і високопоставлені фінансові чиновники України відвідають Вашингтон наступного тижня під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Про це повідомили джерела, знайомі з планами, передає Reuters.

За даними джерел, глава уряду разом з міністром фінансів Сергієм Марченком і головою Національного банку Кирилом Шевченком проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з "Групи семи" та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком у четвер, 21 квітня.

Зазначається, що захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з безліччю фінансових діячів з країн з розвиненою економікою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Очікується обговорення фізичних руйнувань та економічних наслідків війни, а також подальше функціонування банківського та фінансового секторів України.

"Без підтримки зараз не буде реконструкції в майбутньому", - сказало одне з джерел.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк планує направити Україні пакет фінансової допомоги на суму 1,5 мільярда доларів. Гроші мають дозволити державі забезпечити критично важливі послуги.

За оцінками Національного банку, економіка України буде поступово відновлюватися, однак реальний ВВП може скоротитися не менше ніж на третину у 2022 році.

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