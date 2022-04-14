За оцінками Національного банку, економіка України буде поступово відновлюватися, однак реальний ВВП може скоротитися не менше ніж на третину у 2022 році.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
"Скорочення ВВП України очікується за всіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, враховуючи вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів і економію на другорядних витратах. Через істотну невизначеність і високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, експорт товарів у березні 2022 року стрімко скоротився через порушення логістики та руйнування виробничих потужностей. Імпорт товарів минулого місяця також значно знизився внаслідок зменшення внутрішнього попиту, складнощів з логістикою, а також обмеження імпорту критичними статтями.
"Разом з тим, згідно з очікуваннями Національного банку, завдяки частковому розв'язанню проблем з логістикою обсяги експорту поступово зростуть, якщо порівняти з березневими результатами. Імпорт товарів і послуг в Україну також буде збільшуватися помірними темпами завдяки поступовому відновленню споживчого та інвестиційного попиту", - повідомляє регулятор.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 11 Квітня 2022 року були оприлюднені підрахунки Світового банку щодо того, як впадуть економіки України та Росії із-за війни.
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