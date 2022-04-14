Скорочення ВВП України очікується за всіма складовими.

За оцінками Національного банку, економіка України буде поступово відновлюватися, однак реальний ВВП може скоротитися не менше ніж на третину у 2022 році.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Скорочення ВВП України очікується за всіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, враховуючи вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів і економію на другорядних витратах. Через істотну невизначеність і високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, експорт товарів у березні 2022 року стрімко скоротився через порушення логістики та руйнування виробничих потужностей. Імпорт товарів минулого місяця також значно знизився внаслідок зменшення внутрішнього попиту, складнощів з логістикою, а також обмеження імпорту критичними статтями.

"Разом з тим, згідно з очікуваннями Національного банку, завдяки частковому розв'язанню проблем з логістикою обсяги експорту поступово зростуть, якщо порівняти з березневими результатами. Імпорт товарів і послуг в Україну також буде збільшуватися помірними темпами завдяки поступовому відновленню споживчого та інвестиційного попиту", - повідомляє регулятор.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

11 Квітня 2022 року були оприлюднені підрахунки Світового банку щодо того, як впадуть економіки України та Росії із-за війни.

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