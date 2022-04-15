Росія погрожувала Вашингтону "непередбачуваними наслідками" у разі військової допомоги Україні.

Сполучені Штати ніщо не відмовить надавати Україні військову допомогу.

Про це повідомив представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи поширену у ЗМІ дипломатичну ноту з Росії, що попереджувала Вашингтон у разі продовження поставок зброї Україні.

"Росіяни говорили щось у приватному порядку, щось говорили публічно. Ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, до якої ми приступили", - відповів Прайс.

Він додав, що поки не може підтвердити якесь приватне дипломатичне листування.

Однак Прайс зазначив: "Якщо заяви Кремля полягають у тому, що США і наші партнери у всьому світі надають безпекову допомогу на мільярди доларів нашим українським партнерам, і що наші українські партнери надзвичайно ефективно користуються нею для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винуваті".

Кремль "не має дивуватися" підтримці США України, враховуючи зобов’язання адміністрації Байдена щодо підтримки України ще до початку російського вторгнення, відповів Нед Прайс.

Що передувало

Раніше The Washington Post писав, що Росія направила США офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання озброєння Україні "підкидає хмиз" у "конфлікт".

Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками". Експерти припускають, що війська РФ можуть атакувати конвої НАТО.

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