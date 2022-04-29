Водночас він не заперечує хороші відносини з Росією.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підтримку територіальної цілісності Україна.

Про це пише Інтерфакс-Азербайджан.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України, як і інші країни, і відкрито заявляємо про це, не ховаємося за деревом. Так, ми не заперечуємо, що у нас хороші відносини з Росією. Принципи міжнародного права ні в якому разі не повинні спотворюватися через політичну перевагу", - заявив Алієв.

За його словами, міжнародне співтовариство, відкрито підтримуючи територіальну цілісність Грузії та Молдови, не відносилося так само до Азербайджану.

Нагадаємо, раніше в Азербайджані заявили, що готові прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.