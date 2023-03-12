Сьогодні Зеленський та Павел під час телефонної розмови обговорили ситуацію на фронті та безпекові потреби України.

Президент Чехії Петр Павел, який склав присягу цього тижня, планує у квітні відвідати Україну.

"Павел відвідає Україну в квітні, про це він домовився сьогодні під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським", - пише видання видання ČTK з посиланням на прес-секретаря президента Чехії Маркету Ржехакову.

Вибори в Чехії

Наприкінці січня в Чехії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 100% голосів, у другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел.

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9 березня він склав присягу й офіційно став президентом Чехії.

Що Петр Павел казав про Україну

В кінці січня президент України Володимир Зеленський зателефонуваав Петру Павелу та привітав з перемогою на виборах. Після цієї розмови обраний чеський лідер пообіцяв підтримувати Україну.

Також Павел заявляв, що Україна, на його думку, дійсно заслуговує членства в НАТО відразу після війни.

Водночас Павел висловлював суперечливу думку про неприпустимі сценарії програшу РФ у війні проти України. Мовляв, якщо Росія розвалиться, то у світу побільшає проблем. Голова МЗС України Дмитро Кулеба на це відповів, що "підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого".

12 березня Зеленський та Павел провели іще одну телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію на фронті та безпекові потреби України.

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