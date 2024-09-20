У Києві Урсула фон дер Ляєн говоритиме про підготовку до зими, про оборону та інші питання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні приїхала до Києва. Про це президентка ЄК повідомила у мережі X.

"Мій 8-й візит до Києва припадає на те, що невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує робити мішенню енергетичну інфраструктуру", - повідомила фон дер Ляєн та опублікувала фото з платформи центрального залізничного вокзалу Києва.

Президентка ЄК запевняє, що Україна отримає допомогу у її мужніх зусиллях.

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За її словами, вона прибула з метою обговорення підтримки з боку Європи. Йтиметься про підготовку до зими, про оборону, про перемовини щодо вступу і про прогрес у наданні кредитів від "Великої сімки".

Що відомо про візит президентки Європейської комісії до Києва

Як повідомляв УНІАН, у Києві фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Євросоюз готовий збільшувати підтримку енергетичного сектору України, оскільки скоро почнеться опалювальний сезон. З лютого 2022 року на підтримку енергетичного сектору України було виділено щонайменше 2 мільярди євро.

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