Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом / фото УНІАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні приїхала до Києва. Про це президентка ЄК повідомила у мережі X.

"Мій 8-й візит до Києва припадає на те, що невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує робити мішенню енергетичну інфраструктуру", - повідомила фон дер Ляєн та опублікувала фото з платформи центрального залізничного вокзалу Києва.

Президентка ЄК запевняє, що Україна отримає допомогу у її мужніх зусиллях.

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За її словами, вона прибула з метою обговорення підтримки з боку Європи. Йтиметься про підготовку до зими, про оборону, про перемовини щодо вступу і про прогрес у наданні кредитів від "Великої сімки".

Що відомо про візит президентки Європейської комісії до Києва

Як повідомляв УНІАН, у Києві фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Євросоюз готовий збільшувати підтримку енергетичного сектору України, оскільки скоро почнеться опалювальний сезон. З лютого 2022 року на підтримку енергетичного сектору України було виділено щонайменше 2 мільярди євро. 

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