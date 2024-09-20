Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні приїхала до Києва. Про це президентка ЄК повідомила у мережі X.
"Мій 8-й візит до Києва припадає на те, що невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує робити мішенню енергетичну інфраструктуру", - повідомила фон дер Ляєн та опублікувала фото з платформи центрального залізничного вокзалу Києва.
Президентка ЄК запевняє, що Україна отримає допомогу у її мужніх зусиллях.
За її словами, вона прибула з метою обговорення підтримки з боку Європи. Йтиметься про підготовку до зими, про оборону, про перемовини щодо вступу і про прогрес у наданні кредитів від "Великої сімки".
Що відомо про візит президентки Європейської комісії до Києва
Як повідомляв УНІАН, у Києві фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Євросоюз готовий збільшувати підтримку енергетичного сектору України, оскільки скоро почнеться опалювальний сезон. З лютого 2022 року на підтримку енергетичного сектору України було виділено щонайменше 2 мільярди євро.