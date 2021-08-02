Члени організації, яка знаходиться під контролем нардепа, намагалися розхитати ситуацію в Україні, з'ясували в спецслужбі.

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували "силовий центр" проросійського громадянського об'єднання, яке перебувало під контролем народного депутата.

СБУ провела спецоперації у Лисичанську, Сєвєродонецьку та у Харкові й заблокувала діяльність угруповання, яке причетне до скоєнь тяжких злочинів, заснованих на ідеологічному ґрунті, йдеться на сайті відомства.

У спецслужбі додали, що завадили спробам зловмисників розхитати суспільно-політичну ситуацію в державі.

За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про громадську організацію "Патріоти – За життя", яку контролює нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

В СБУ поділилися, що лідер організації разом з її активістами у березні 2021 року завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження людині, яка не підтримувала їхню позицію.

"За задумом "кураторів", дії зловмисників мали привести до застосування відповідних заходів й спровокувати загострення політичної ситуацій та масові порушення громадського порядку", – з'ясували правоохоронці.

Вдома у зловмисників та в офісному приміщенні організації правоохоронці знайшли:

Велику партію марихуани (наркотична рослина) й обладнання для її вирощування;

Холодну зброю;

Інструкції, в яких описано, як членам організації потрібно радикально діяти проти ідеологічних опонентів.

Правоохоронці повідомили про підозру лідеру угрупування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кива відреагував на інформацію спецслужби про знешкодження "силового центру" проросійської організації – розмістив у Facebook відеозвернення, в якому щедро обклав співробітників СБУ матюками. "Ви, СБУшні бл*ді в погонах, ви тільки що відрапортували на своєму сайті, що нібито ви ліквідували злочинне угруповання, яким керує опозиційний народний депутат Ілля... Кива... Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу...", – стверджував нардеп. Нагадаємо, організацію "Патріоти – За життя" називають частиною силового блоку ОПЗЖ. Членів організації "Патріоти – За життя" Національний корпус називав "збройними тітушками-бойовиками" та звинувачував у підготовці до дестабілізації ситуації в Україні після закриття телеканалів ZIK, 112 Україна та NewsOne (формально належали нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку).

Автори: Антоніна Доломанжи, Тетяна Поляковська, Екатерина Присяжнюк