Співробітники Служби безпеки України нейтралізували "силовий центр" проросійського громадянського об'єднання, яке перебувало під контролем народного депутата.
СБУ провела спецоперації у Лисичанську, Сєвєродонецьку та у Харкові й заблокувала діяльність угруповання, яке причетне до скоєнь тяжких злочинів, заснованих на ідеологічному ґрунті, йдеться на сайті відомства.
У спецслужбі додали, що завадили спробам зловмисників розхитати суспільно-політичну ситуацію в державі.
За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про громадську організацію "Патріоти – За життя", яку контролює нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.
В СБУ поділилися, що лідер організації разом з її активістами у березні 2021 року завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження людині, яка не підтримувала їхню позицію.
"За задумом "кураторів", дії зловмисників мали привести до застосування відповідних заходів й спровокувати загострення політичної ситуацій та масові порушення громадського порядку", – з'ясували правоохоронці.
Вдома у зловмисників та в офісному приміщенні організації правоохоронці знайшли:
- Велику партію марихуани (наркотична рослина) й обладнання для її вирощування;
- Холодну зброю;
- Інструкції, в яких описано, як членам організації потрібно радикально діяти проти ідеологічних опонентів.
Правоохоронці повідомили про підозру лідеру угрупування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Кива відреагував на інформацію спецслужби про знешкодження "силового центру" проросійської організації – розмістив у Facebook відеозвернення, в якому щедро обклав співробітників СБУ матюками.
"Ви, СБУшні бл*ді в погонах, ви тільки що відрапортували на своєму сайті, що нібито ви ліквідували злочинне угруповання, яким керує опозиційний народний депутат Ілля... Кива... Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу...", – стверджував нардеп.
Нагадаємо, організацію "Патріоти – За життя" називають частиною силового блоку ОПЗЖ.
Членів організації "Патріоти – За життя" Національний корпус називав "збройними тітушками-бойовиками" та звинувачував у підготовці до дестабілізації ситуації в Україні після закриття телеканалів ZIK, 112 Україна та NewsOne (формально належали нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку).