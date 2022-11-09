У компанії повідомили, що ані "Укрнафта", ані колишні акціонери, ані його трудовий колектив не мали змоги ознайомитися з офіційною позицією Міноборони.

В ПАТ "Укрнафта" звернулися до міністра оборони України Олексія Резнікова через блокування роботи компанії.

Як повідомляється у заяві компанії, держава набула у власність акції усіх акціонерів ПАТ "Укрнафта" (крім НАК "Нафтогаз України") і призначила Міністерство оборони України уповноваженим органом управління.

Також там зазначили, що згідно з заявою Президента України це було зроблено для того, щоб ПАТ "Укрнафта", яке є нафто і газовидобувною компанією, 24/7 працювало на потреби оборони.

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"З 20.00 год. 08.11.2022 робота ПАТ "Укрнафта" заблокована, озброєні особи, представники СБУ та БЕБ України перебувають в центральному офісі ПАТ "Укрнафта" і без наявності будь-яких судових документів здійснюють обшук приміщень, не допускають працівників до робочих місць, перешкоджають здійсненню обов’язкових операційних процесів. Окремі представники Товариства, що були присутні в офісі Товариства на початку обшуку, вимушено знаходяться на робочих місцях з 8:30 08.11.2022 року і по цей час, тобто вже більше 30-и годин без нормальних умов для роботи, прийому їжі та без сну. Водночас, СБУ вважає, що таким чином забезпечує передачу ПАТ "Укрнафта" до державної власності, однак чинним законодавством України цьому органу не надано таких повноважень", - йдеться у заяві.

У компанії повідомили, що станом на 14:00 09.11.2022 року ані ПАТ "Укрнафта", ані колишні акціонери (13 тисяч осіб), ані його трудовий колектив (більше 20-ти тисяч працівників) не мали змоги ознайомитися з офіційною позицією Міноборони та прийнятими за його участю рішеннями Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", інформація про такі рішення в установленому законом порядку не оприлюднена.

Також в "Укрнафті" звернулися до Олексія Резнікова із проханням "втрутитися в ситуацію, надати інформацію та припинити беззаконня, що дискредитує державу не лише перед багатотисячним трудовим колективом, але й перед 13-ма тисячами колишніх акціонерів".

"Впевнені, що Ви як адвокат в минулому, розумієте відвертість беззаконня та протиправність таких дій. Проте, в даному випадку, звертаємо Вашу увагу на це як особи, уповноваженої державою на здійснення функцій управління. З 08.11.2022 і на зараз у ПАТ "Укрнафта" заблоковано здійснення усіх банківських розрахунків, через недопуск працівників до робочих місць створено реальну загрозу своєчасності подання податкової звітності, загрозу своєчасному оформленню товаро-розпорядчих документів для потреб видобутку та виробництва, загрозу перебоїв у роботі 530 АЗС по усій території України. Виконувати доручення Президента України і працювати 24/7 за таких умов – надто ускладнено", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 7 листопада у власність держави перейшли акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Це підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов. "Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України", – сказав він.