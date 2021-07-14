Сам Аваков на засідання комітету не з'явився.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту шляхом голосування визначитися щодо задоволення заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Комітет 13-ма голосами рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо підтримки чи не підтримки заяви Авакова про відставку.

5 членів комітету при голосуванні утрималися.

Читайте такожВідставку Авакова обговорять на засіданні фракції "Слуги народу" – нардепІншою пропозицією, яку висловлювали члени комітету, було ухвалити рішення рекомендувати парламенту підтримати заяву Авакова щодо відставки. Проте ця пропозиція на голосування вже навіть не ставилася, оскільки була підтримана попередня.

Під час засідання було зазначено, що Аваков був запрошений на засідання комітету. Проте він не прийшов.

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ замість Авакова.

Голосування за відставку Авакова планується у четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити очільником МВС Монастирського.

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Автор: Тетяна Поляковська