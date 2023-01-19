Судове засідання з обрання запобіжного заходу назначено на сьогодні.

До Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про застосування до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Зазначається, що судове засідання з обрання запобіжного заходу назначено на сьогодні.

Відео дня

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

Справа проти Коболєва: подробиці

19 січня, прокурором САП та детективами Національного антикорупційного бюро повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, який виплатив собі премію у розмірі 10 млн доларів.

Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.

Коболєву загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вас також можуть зацікавити новини: