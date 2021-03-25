Судові засідання з обрання запобіжних заходів членам руху «Гонор» Сергію Філімонову та Олексію Білковському, підозрюваним у вчиненні хуліганських дій під час акції протесту під Офісом президента, перенесено на 30 березня.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер".
«Раніше засідання у справах Сергія Філімонова та Олексія Білковського були призначені на 24 березня. Однак із причин, які так і не повідомили нашим адвокатам, жодне з них не розпочалося вчасно», - нагадується у повідомленні.
Після цього адвокати Міллер, юридична компанія подали клопотання про перенесення засідань. Відтак судові засідання щодо обрання запобіжних заходів Філімонову та Білковському перенесено на 30 березня, на 15:00.
Прокурори наполягають на цілодобовому домашньому арешті для активістів.
Акції під ОП: що відомо
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.
- Після акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" Кримінального кодексу.
- Пізніше про підозру повідомили ще одному учасник руху "Гонор" Олексію Білковському (ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна).
- 24 березня правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову (ст. 296 ч. 4 ККУ).
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