Прокурори наполягають на цілодобовому домашньому арешті для активістів Сергія Філімонова та Олексія Білковського.

Судові засідання з обрання запобіжних заходів членам руху «Гонор» Сергію Філімонову та Олексію Білковському, підозрюваним у вчиненні хуліганських дій під час акції протесту під Офісом президента, перенесено на 30 березня.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер".

«Раніше засідання у справах Сергія Філімонова та Олексія Білковського були призначені на 24 березня. Однак із причин, які так і не повідомили нашим адвокатам, жодне з них не розпочалося вчасно», - нагадується у повідомленні.

Після цього адвокати Міллер, юридична компанія подали клопотання про перенесення засідань. Відтак судові засідання щодо обрання запобіжних заходів Філімонову та Білковському перенесено на 30 березня, на 15:00.

Прокурори наполягають на цілодобовому домашньому арешті для активістів.

Акції під ОП: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.

Після акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" Кримінального кодексу.

Пізніше про підозру повідомили ще одному учасник руху "Гонор" Олексію Білковському (ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна).

24 березня правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову (ст. 296 ч. 4 ККУ).

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Автор: Дмитро Хилюк