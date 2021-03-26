Двері з Банкової привезли на ефір "Права на владу" 25 березня.

Команда програми «Право на владу» взяла у Офісу президента обмальовані протестувальниками двері на один вечір.

Про це в коментарі УП повідомила прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель.

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Двері ОП з’явилися в ефірі «Права на владу» 1+1 в четвер, 25 березня. Телеведуча Наталія Мосейчук назвала їх «атрибутом суботніх протестів», і що їй «вартувало великих зусиль», щоб «притягнути цей атрибут».

За словами Мендель, двері доставили за кошт телеканалу. Вона стверджує, що двері уже не є речовим доказом, оскільки всі слідчі дії з ними були проведені.

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Автор: Яна Ставська