Команда програми «Право на владу» взяла у Офісу президента обмальовані протестувальниками двері на один вечір.
Про це в коментарі УП повідомила прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель.
Читайте такожСеменченко знайшовся: каже, святкував День СБУ і не знав про підозру
Двері ОП з’явилися в ефірі «Права на владу» 1+1 в четвер, 25 березня. Телеведуча Наталія Мосейчук назвала їх «атрибутом суботніх протестів», і що їй «вартувало великих зусиль», щоб «притягнути цей атрибут».
За словами Мендель, двері доставили за кошт телеканалу. Вона стверджує, що двері уже не є речовим доказом, оскільки всі слідчі дії з ними були проведені.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри й кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Також стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському. А сьогодні, 24 березня, правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram