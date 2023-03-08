МЗС України уважно слідкує за тим, що відбувається у Тбілісі.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували протести в Грузії, зазначивши, що Україна солідарна з грузинським народом.

Як йдеться в заяві міністерства, МЗС уважно слідкує за подіями в Тбілісі. "Як держава, яка прагне здобути членство в Євросоюзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема, право на мирний протест", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також взяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих "іноземних агентів", який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу".

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"Поділяємо позицію ЄС про те, що проект закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам. Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - наголосили у МЗС.

Протести в Грузії - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 7 березня на пленарному засіданні парламенту Грузії в першому читанні був підтриманий російський закон, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу".

Через це тисячі людей в Грузії вийшли на протест. Силовики зверталися до учасників акції, щоб ті покинули прилеглу до парламенту територію, але люди відмовилися розійтися. Був мобілізований спецназ, і проти мітингувальників застосовано сльозогінний газ і водомети. Вночі протести припинилися.

За даними ЗМІ, під час протестів 7 березня було затримано щонайменше 66 людей. Сьогодні, 8 березня, після 15:00 протестні акції в Тбілісі поновилися.

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