Аналіз інформаційного простору показав, що багато матеріалів мають на меті підірвати репутацію глави НБУ, каже політолог.

Негативні публікації у ЗМІ про керівництво Національного банку України мають на меті дискредитацію голови установи Кирила Шевченка. Про це повідомив в Facebook голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Перечитав я колонку Василя Фурмана (заступник голови НБУ - ред.) про ситуацію в Нацбанку і можу сказати одне: НБУ вибрав досить перспективний план дій. Тут і реформа корпоративного управління, і банківського контролю, і оптимізація структури... А ось все те, що відбувається навколо Нацбанку, вже не так приємно спостерігати", - зауважив експерт.

Аналіз інформаційного простору, проведений політологом, показав, що багато матеріалів мають на меті підірвати репутацію глави НБУ.

"Про Шевченка не писали хіба, що він їсть на сніданок суп з немовлят. Але більшість публікацій переслідували одну мету - дискредитувати главу НБУ", - написав Биков.

Так, в червні рух "Демсокира" опублікував "розслідування" по Кирилу Шевченку на The Page. При цьому матеріал далекий від терміну "журналістське розслідування", вважає експерт. До того ж, його публікація призвела до конфлікту всередині команди видання.

"Адже в кожному виданні є професійні журналісти, які не будуть бруднитися об відверті фейки і вигадки. Через низьку якість цього шок-контенту, мабуть, жодне поважне видання не послалося на матеріал", - зазначив Биков.

В рамках іншої історії один із співробітників НБУ Олександр Бевз оголосив про своє звільнення, нагадав експерт.

"Нібито йому заважає працювати Кирило Шевченко. Цікавий момент, що пост в ФБ Бевз поставив раніше, ніж написав заяву. Підняти хвилю негативу важливіше, ніж дотриматися процедури. Адже заяву про звільнення не побачать тисячі журналістів", - пише він.

Крім того, нещодавно було виявлено низку фейкових акаунтів Кирила Шевченка, на що, однак, швидко відреагувала служба безпеки установи.

"Так, тиск на голову НБУ був і в попередні роки, і це нормально. Така вже зворотна сторона медалі. Адже бути керівником Нацбанку - це кожен день проявляти принциповість і відстоювати незалежність. І тут вже не важливо, що і хто говорить, тут важливо покладатися на факти і цифри", - констатував Биков.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Верховної Ради відзначив кваліфіковані дії НБУ під керівництвом Шевченка в період пандемії COVID-19, які дозволили забезпечити підтримку економіки і ліквідності в банківській системі.

Автор: Григорій Бондар