Президент вважає, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, стати незалежною від російських енергоносіїв і не поступатись шантажу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія думає, що цієї зими поставить на коліна Європу чи Україну, то це провальний розрахунок.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили рівень 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - зазначив президент.

Він наголосив, що зараз ситуація "дуже небезпечна та гостра", але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись та захиститись.

"Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з "Газпрому", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна тісно координує дії з партнерами в питаннях енергетики.

"Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим у нашій історії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні Великобританія вперше повністю відмовилася від імпорту російських енергоносіїв: у 2021 році російський газ становив близько 4% британського імпорту, а російська нафта - 11%.

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