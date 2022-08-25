На думку президента, потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський висловився про ситуацію на Запорізькій АЕС та підкреслив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Президент нагадав, що сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція.

"Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що світ має розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, а після блекауту не спрацювали автоматика і персонал станції, то зараз усі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

"Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи... Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи... Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили", - сказав глава держави.

Зеленський запевнив українців, що влада робить усе, щоб не допустити аварійного сценарію, однак це залежить не тільки від України.

"Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", - підкреслив він.

Нагадаємо, Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

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