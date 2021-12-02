У РФ вважають заяву про деокупацію Криму "посяганням".

У Росії, яка окупувала Крим, вважають прямою загрозою заяву президента України Володимира Зеленського про цілі країни повернути півострів до складу української держави.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Читайте такожУ Кремлі виключили можливість прямих переговорів України і РФ щодо ДонбасуПєсков зазначив, що в Кремлі уважно аналізують усі висловлювання українського президента.

"... Фактично ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - сказав він журналістам.

За словами Пєскова, таке формулювання означає, що Україна має намір "використовувати всі наявні можливості, включаючи силові, для того, щоб зазіхнути на російський регіон".

Читайте такожПутін сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив "експеримент" російського президентаНагадаємо, раніше в Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в Україні. Президент Зеленський у ході прес-конференції заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував слова глави української держави. За його словами, Росія ніколи не займалися такими справами.

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Автор: Екатерина Малюга