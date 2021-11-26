Влада Російської Федерації відреагувала на заяву президента Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в Україні. У Кремлі спростували слова голови української держави.
Про це повідомляє РИА Новости.
За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія ніколи не займалися такими справами.
"У Росії не було ніяких планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков.
Читайте такожЗеленський проводитиме марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський в ході прес-конференції заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливого участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
Глава держави сказав, що розвідки інших країн фіксують великі виклики всередині України.