ЗСУ провели видовищні навчання на одному з полігонів поблизу адмінмежі з окупованим Росією півостровом.

На одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, українські військові провели тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ "Південь".

Про це розповіли у відділі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

За словами командувача ОС ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ і нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду АТО та ООС на території Донецької й Луганської областей.

"Підрозділи насамперед мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - наголосив командувач.

У командуванні зазначили, що підготовчі та практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань", - підкреслив Наєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області українські військові випробували протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" та розвідувально-ударні комплекси "Байрактар".

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Автор: Катерина Комолова