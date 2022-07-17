На думку Гудкова, диктатор зненавидів Зеленського одразу ж, коли дізнався, що той став президентом України.

Президент РФ Путін не просто "недолюблює" президента України Володимира Зеленського. Він його по-справжньому ненавидить.

Про це "24 каналу" розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Він вважає, що журналісти помиляються, коли говорять, що диктатор просто "недолюблює" Зеленського. Насправді ж, стверджує Гудков, Путін по-справжньому ненавидить президента України. Ця ненависть виникла в першу ж секунду, коли диктатор дізнався, що Зеленський переміг на президентських виборах.

"Це внутрішня природа Путіна. Тому, коли говорять, що" здається, недолюблює", – він насправді його (Зеленського - УНІАН) ненавидить", – стверджує Геннадій Гудков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що відомий філософ оцінив слова Путіна про те, що РФ "ще нічого не починала" в Україні. Росіяни, ймовірно, втратили до третини всього особового складу, який спочатку зібрали і направили на розгром нашої країни, зазначив Фукуяма.

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