Росіяни, ймовірно, втратили, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали й направили на розгром України, зазначив Фукуяма.

Російський президент Володимир Путін брехав, коли заявляв, що ЗС РФ "за великим рахунком серйозно поки ще нічого не починали". Ймовірно, Росія відчуває дуже гостру нестачу особового складу.

Про це в інтерв'ю DW розповів відомий філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Фукуяма посилається на незалежних експертів, які відзначали дефіцит людей в лавах російської загарбницької армії.

"Вони (росіяни - УНІАН) втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали та направили на розгром України. Оцінки російських втрат тільки приблизні, але, можливо, мова йде про близько 20 000 убитих і, можливо, близько 60 000 поранених. Плюс до цього полонені, і так далі", - уточнив Фукуяма.

На його думку, війна в Україні обернулася для Росії "практично катастрофою".

"Враховуючи, що російська армія домоглася лише дуже незначного просування за два місяці відтоді, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що у них не так багато резервів. Так що, з моєї точки зору, Путін блефує, коли говорить, що вони ще навіть не починали", - зазначив професор.

Що сказав Путін

Раніше Путін цинічно прокоментував війну проти України, заявивши, що російська армія "всерйоз поки нічого не починала". "Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали", - сказав диктатор, додавши, що РФ нібито не відмовляється від мирних переговорів.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що такі слова російського диктатора розраховані на внутрішню аудиторію. А в Офісі президента України назвали "мантру" Путіна ще одним доказом "продуманого російського геноциду".

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