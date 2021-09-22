Прес-секретар Путіна запевнив, що ця версія нібито не має нічого спільного з реальним станом справ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав версію "російського сліду" в замаху на першого радника президента України Сергія Шефіра "надмірно екзальтованим емоційним станом".

Про це передає російське інформагентство ТАСС.

"На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося, ніхто з чинних політиків не в змозі виключити "російського сліду", - сказав Пєсков.

"Це, звичайно, не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надмірно екзальтованого емоційного стану", - додав представник Кремля.

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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Автор: Денис Прядко