Відповідне рішення підтримали лише 24 депутати.

Верховна Рада не підтримала проект постанови про звернення парламенту до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№5380).

Як передає кореспондент УНІАН, за його ухвалення проголосували лише 24 з 214 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У відповідному зверненні, зокрема, зазначається, що з боку Російської Федерації щодо України було вчинено військову агресію, підтвердженням якої є окупація Криму та ведення російськими військовими підрозділами на території Донецької та Луганської областей бойових дій.

"Застосування світовою спільнотою економічних та фінансових санкцій проти Російської Федерації є переконливим фактом підтвердження цього", - йдеться у тексті.

Читайте такожГордон застеріг Зеленського від зустрічі з Путіним (відео)Так, Верховна Рада звертається до Конгресу США з проханням про забезпечення надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

"Знаходження України у "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Російською Федерацією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів загрожуватимуть кожному європейцеві, а, враховуючи ядерний шантаж керівництва РФ - і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, підсилених волею націй і урядів вільного світу", - мовиться у зверненні.

Зауважується, що важливою складовою відповіді на такий глобальний виклик може бути поглиблення двостороннього партнерства між Україною та США.

"У міжнародній політиці існує досвід такого партнерства - Основний союзник США поза НАТО. Цей статус надано як державам, які перебувають у стані миру, таким, як Австралія, Нова Зеландія чи Японія, так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій, як Південна Корея, Афганістан чи Ізраїль", - зазначається у зверненні.

Що передувало

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "політичною диверсією" намір парламенту звернутися до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

Статус основного союзника США поза НАТО

Статус був уперше створений у 1987 році та передбачав укладення угод про співпрацю у галузі досліджень й розробок між союзниками, що не входять до Альянсу, і Пентагоном за згодою Держдепу.

Початковими MNNA були Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія і Південна Корея. Основні союзники США, з-поміж іншого, мають право на такі переваги: спільна участь в антитерористичних організаціях, пріоритетна доставка військового надлишку, володіння військовими резервними запасами обладнання Пентагону тощо.

Україна й раніше висловлювала наміри отримати статус основного союзника поза НАТО. Після окупації Криму Росією до Конгресу США внесли законопроект про надання цього статусу Грузії, Молдові та Україні, але ініціатива залишилась без руху.

У 2019 році американські законодавці представили законопроект про посилення підтримки й суверенітету України, розширення оборонної допомоги й надання статусу головного військово-політичного союзника США.

Автор: Таня Поляковська