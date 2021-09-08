Віце-прем’єр назвала ініціативу народних депутатів недоречною та несвоєчасною.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає політичною диверсією намір Верховної Ради звернутися до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

У соціальній мережі Facebook вона назвала цю ініціативу народних депутатів недоречною та несвоєчасною.

"З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", - заявила Стефанішина.

У цьому зв'язку вона зауважила, що лідери України і США вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні. "Важливо розуміти, що пропонується до розгляду у ВРУ звернення щодо рішення, яке: не проговорювалося на рівні лідерів держав; ні на крок не наближає нас до конституційно закріпленого курсу на євроатлантичну інтеграцію та членство в НАТО; не має для нас практичної доданої вартості, адже ми вже маємо набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус", - наголосила Стефанішина.

Читайте такожСтало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо УкраїниЗа її словами, хоча з юридичної точки зору, отримання статусу не перешкоджає набуттю членства в НАТО, його практична додана вартість дуже сумнівна, а ризики цілком реальні. "Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України", - вважає вона.

Стефанішина закликала ініціаторів звернення з опозиції зосередитися на речах, які посилюють інтеграцію до НАТО.

Вона переконана, що ініціювання проекту постанови спрямоване на дискредитацію України, інституту президента України та нівелювання зусиль, вже докладених до мобілізації єдності в НАТО щодо членства України.

"Я щиро закликаю нас об’єднати зусилля навколо підготовки до історичного засідання Парламентської асамблеї НАТО, яке у 2022 році відбудеться в Україні, і спільно працювати над тим, щоб ухвалити резолюцію щодо ПДЧ Україні, залучивши підтримку всієї Асамблеї", - звернулась Стефанішина до депутатів.

Що передувало

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту на 8 вересня. На порядку денному - проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.

Автор: Віталій Саєнко