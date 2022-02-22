Український парламент закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї засудити рішення РФ щодо визнання незалежності самопроголошених утворень як незаконне.

Верховна Рада України ухвалила постанову про Заяву українського парламенту у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 336 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

У своєму зверненні ВР зауважує, що ухваливши зазначене рішення, РФ в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн - учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Верховна Рада наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Росією.

Також ВР заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого Росією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Росії.

Український парламент закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.

Верховна Рада також констатує той факт, що Росія є агресором - стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях України.

Український парламент засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася РФ з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Крім того, ВР зауважує, що підтримує направлений за дорученням президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

У зверненні також зазначається, що ВР підтримує ініціативу президента України про скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку РБ ООН для ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Також ВР закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення РФ як незаконне.

Крім того, Верховна Рада підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль РФ, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності.

Український парламент закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно із замороженням запуску "Північного потоку-2"; відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборони експорту до РФ високих технологій, зокрема, тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

ВР закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі, оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку РФ, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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