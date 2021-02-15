Міністр юстиції окремо зазначив, що "прекрасно ставиться" до Артема Ситника.

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який надає Національному антикорупційному бюро статусу органу виконавчої влади та запроваджує нову процедуру обрання директора НАБУ.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook.

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Він нагадав, що Конституційний суд України двома своїми рішеннями визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента у доборі і призначенні директора бюро.

"Перед урядом стояло завдання прогалину у законі закрити та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора. Першим підходом до бар’єру став законопроект №4437 – у ньому уряд (задля уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артему Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. На жаль, №4437 не отримав підтримки у парламенті", - пояснив міністр.

Водночас, за його словами, проблема «діри» у законодавстві та статусі НАБУ залишилися, і її закриття – одна з умов співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.

«Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроект, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Подивимось, якою буде реакція парламенту на цей законопроект», - написав Малюська.

Міністр додав, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава також є неупередженим.

«Окреме уточнення: особисто я прекрасно ставлюся до Артема Ситника. Він продемонстрував стійкість та фаховість, якій багато хто може лише позаздрити. І мій фаворит – законопроект №4437. Але, як відомо, політика – мистецтво можливого. І якщо привести до ладу статус НАБУ як інституції можна лише шляхом скорочення строку роботи Артема – таку опцію теж не варто відкидати. Тим паче, що у незалежності та неупередженості Гізо Углави як в.о. здається ніхто не сумнівається», - наголосив Малюська.

Він підкреслив, що дискусія навколо змісту законопроектів продовжуватиметься надалі, але вже у парламенті.

Скандал навколо НАБУ

28 липня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

16 вересня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

16 грудня набрало чинності рішення Конституційного суду, згідно з яким втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро. Тоді міністр юстиції Малюська пояснив, що це не змінює статус ані директора НАБУ Ситника, ані самого Бюро.

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Автор: Леся Лещенко