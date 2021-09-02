Крім того, за підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

Україна планує негайно обрати нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалити законодавство для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро, а також забезпечити прозорий та надійний процес відбору його наступника.

Про це йдеться в спільній заяві за результатами зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, опублікованій на сайті Офісу президента України.

"Україну та Сполучені Штати пов'язують загальнолюдські цінності, що об'єднують вільні народи світу: демократія, права людини, верховенство права. Ми також визнаємо, що дотримання цих цінностей всередині країни є важливим для захисту та просування їх по всьому світу. Незважаючи на агресію Росії, що триває, Україна досягла прогресу у впровадженні всебічних демократичних реформ та забезпеченні прав людини", - йдеться у тексті заяви.

Також зазначається, що спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, Україна планує реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик.

Водночас, Україна має намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викорененні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб.

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Зокрема, ці кроки включають негайне обрання нового спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень директора НАБУ, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника.

"Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ", - уточнили у документі.

Крім того, у заяві наголошується, що за підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство.

"Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, що контролюються або окуповані Росією, та домагатися звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях", - підкреслюється у документі.

Автор: Антоніна Доломанжи