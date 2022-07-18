Передбачається, що ухвалення такого закону прискорить "дерадянізацію і дерусифікацію країни".

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253).

За таке рішення проголосували 253 народних депутата.

Згідно з законопроектом, забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за роки незалежності України "відбулося велике суспільне переосмислення тоталітарної комуністичної спадщини, що дісталася нам від радянського минулого, та розпочалося широкомасштабне відродження української історичної пам'яті, ідентичності та культури, очищення нашого громадського простору від нав'язаних багато десятиліть назад чужинських ідеологем, запровадження європейських цінностей та цивілізованого суспільного розвитку".

Передбачається, що ухвалення такого закону "забезпечить зменшення впливу Російської Федерації на внутрішню політику нашої держави та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Не дивно, що в українському суспільстві зростає ненависть до всього, що пов'язано з країною-окупантом. Наразі чиновники активно готуються змінити назви вулиць, пов’язані з Росією та Радянським Союзом. Під санкції потраплять, наприклад, Пушкінська, Льва Толстого, Московська чи Псковська. А зі шкільних підручників зникнуть класики російської літератури та іноземці, які свого часу вихваляли радянський режим.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов'язані з Росією. А в Києві перейменували одразу три залізничні станції.

Зазначимо, понад 80% українців заявили про неприпустимість будь-яких територіальних поступок заради досягнення миру.

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