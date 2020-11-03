Міністр заявив, що «немає когось окремого відповідального за COVID-19».

Депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина поцікавилася у глави МОЗ Максима Степанова, чим той займеться, коли парламент підтримає його відставку через провалену підготовку до пандемії COVID-19.

Коротка розмова між депутаткою і міністром відбулась на засіданні Ради 3 листопада, коли Степанов звітував про перебіг коронавірусу в країні з трибуни.

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Міністр заявив, що «немає когось окремого відповідального за COVID-19» і що «настав час особистої відповідальності кожного».

«Можна скільки завгодно звинувачувати міністерство охорони здоров’я, але ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе. Тільки ви можете надягнути маску, помити руки й дотримуватися дистанції», – сказав Степанов.

Депутатка Ольга Стефанишина зауважила, що міністр уже «за звичкою перекладає свою відповідальність» на попередників та людей.

«Ви завжди говорили, що всі винні, окрім вас. Проте всім же очевидно давно, що саме ви, пане Степанов, є тією людиною, яка винна у цій страшній статистиці, яка сьогодні є. Саме ви завалили широкомасштабне тестування, підготовку лікарень, комунікацію з населенням. Я думаю, що в багатьох із нас питань до вас нема. У мене тільки одне питання: чи ви знаєте, чим займетеся найближчим часом, коли Рада підтримає вашу відставку», – запитала Стефанишина.

На що Степанов відповів: «Пані народний депутат. По-перше, дарма сидите без маски. По-друге, не всі мрії збуваються. Дякую, у мене все».

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Автор: Яна Ставська