Засідання скликали з подачі Сполучених Штатів.

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй підтримала проведення засідання щодо ситуації в Україні.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Радбезу.

У понеділок, 31 січня, Рада Безпеки ООН призначила дату проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні.

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Засідання щодо України відбудеться 18 лютого. Відповідне рішення підтримали 10 членів Ради безпеки ООН з 15. Серед тих, що проголосували проти, - Росія та Китай.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація, яка має право вето в Радбезі, вдавалася до спроб зірвати ініціативу Сполучених Штатів Америки обговорити на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй нарощення російських військ біля кордонів України.

Представник РФ в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки ООН не підтримувати засідання, скликане Сполученими Штатами.

Нагадаємо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголошувала, що США й інші країни "єдині в закликах до росіян дати пояснення" щодо ситуації на кордонах України.

На переконання Лінди Томас-Грінфілд країни-члени Ради безпеки ООН (п'ять постійних і 10 непостійних) повинні ретельно вивчити факти і розглянути, що поставлено на карту для України, для Росії і Європи.

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка країн Заходу заговорили про те, що РФ може піти на вторгнення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наприкінці січня цього року стверджував, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

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