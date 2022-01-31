Засідання скликали з подачі Сполучених Штатів.

Рада безпеки ООН збирається 31 січня, щоб обговорити ситуацію довкола України і загрозу з боку Росії.

Засідання скликали з подачі Сполучених Штатів. Жодних резолюцій, як очікується, сьогодні ухвалено не буде. Не в останню чергу, тому що Росія як постійний член Радбезу має право вето. А наступного місяця країна-агресорка ще й отримає керівні повноваження у Радбезі, йдеться у сюжеті ТСН.

Попри заяви Москви, що вона не має наміру починати нове вторгнення в Україну, останніми днями зросли побоювання нападу, що спонукало США і Британію попередити про "руйнівні" економічні санкції проти Росії в разі ескалації.

Читайте такожНе виключають конфіскацію майна олігархів: Великобританія розширить санкції проти РФСполучені Штати заявили, що готові протистояти будь-якій "дезінформації", яку Москва висуватиме під час засідання.

Раніше, як писав УНІАН, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що США й інші "голоси – єдині в закликах до росіян дати пояснення".

"Ми заходимо на зустріч готові вислухати їх, але ми не збираємося відволікатися на їхню пропаганду", – сказала вона про засідання Ради безпеки.

Росія, яка має право вето в Раді, ймовірно, спробує заблокувати засідання, ініційоване США.

"Але Рада безпеки є єдиною. Наші голоси – єдині в заклику до Росії дати пояснення", – заявила Томас-Грінфілд.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Вас також можуть зацікавити новини: