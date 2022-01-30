Знайти рішення можна тільки за столом переговорів, каже вона.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що загрозливе нарощування російських військ на кордонах України свідчить про "наміри Кремля використати їх".

Про це вона сказала в інтерв'ю ABC.

За її словами, у російської влади все ще є шанс "знайти дипломатичний вихід" з ситуації, що склалася.

"Ми ясно дали зрозуміти, що готові розв'язувати наші проблеми, проблеми України та Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою", - сказала Томас-Грінфілд.

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Постпред США вважає, що Росія може спробувати зірвати засідання Ради Безпеки ООН.

За її словами, засідання - це ще одна можливість знайти дипломатичний вихід для Росії.

"Але Рада Безпеки єдина, наші голоси єдині в заклику до росіян порозумітися. Ми збираємося увійти в кімнату, готові вислухати їх, але не будемо відволікатися на їх пропаганду, і ми готові відповісти на будь-яку дезінформацію, яку вони спробують поширити під час цієї зустрічі", - підкреслила вона.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.