Рішення прийнято 11 голосами "за". Росія проголосувала проти, а Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати утрималися.

Рада Безпеки ООН проголосувала за направлення питання по ситуації в Україні на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування ради з 15 членів було процедурним, тому Росія не могла накласти вето. Рішення про скликання сесії Генеральної Асамблеї було прийнято 11 голосами "за". Росія проголосувала проти, а Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати утрималися.

Це буде лише 11-та така сесія Генеральної Асамблеї, скликана з 1950 року.

Як повідомляв УНІАН, Раніше, 25 лютого, Росія заблокувала цей крок своїм вето під час голосування в Раді Безпеки.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН.

Раніше Верховна Рада України раніше закликала виключити Російську Федерацію з Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Вас також можуть зацікавити новини: