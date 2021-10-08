За його словами, це посада "рівня віце-прем'єр-міністра України".

Відкликаний з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков вважає найімовірнішими кандидатами на посаду керівника Апарату ВР В'ячеслава Штучного і Олександра Копиленка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На запитання, чия, на його думку, кандидатура є найімовірнішою, Разумков сказав: "Я думаю, що або В'ячеслав Васильович Штучний або Копиленко".

Крім того, на запитання, чи погодиться народний депутат скласти мандат заради посади керівника Апарату, депутат зауважив: "Заради посади багато народних депутатів погодяться на все".

Читайте такожНардеп Анна Скороход знепритомніла в будівлі комітетів Ради, її забрали до лікарніРазумков додав, що це посада "рівня віце-прем'єр-міністра України", і ця посада є відповідальною.

Новий керівник Апарату ВР

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, що їхня фракція запропонує голові ВР Разумкову три кандидатури на посаду керівника Апарату ВР.

Він уточнив, що йдеться, зокрема про колишнього голову апарату ВР В'ячеслава Штучного. За словами Арахамії, у Штучного "був конфлікт з безпосереднім керівником", тому за домовленістю він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Ще два кандидати, додав Арахамія, - це депутати фракції "СН" Олександр Копиленко та Павло Фролов, які готові заради цієї посади скласти депутатські повноваження.

Арахамія зазначив, що вже рік немає керівника Апарату ВР, що є порушенням законодавства.

Раніше в кулуарах парламенту точилися розмови, що між Разумковим та Штучним був конфлікт через те, що останній на посаді керівника апарату був "смотрящим" за спікером. Офіційно вони не підтверджували існування такого конфлікту.

Автор: Таня Поляковська