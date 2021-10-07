Дмитро Разумков і Олександр Качура порадили один одному скласти мандат депутата.

Народні депутати України Дмитро Разумков (позафракційний), який сьогодні відкликаний з посади голови Верховної Ради України і Олександр Качура посварилися в ефірі з приводу моральності.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" Качура запитав Разумкова чи морально "іти проти президента, який привів до влади" і дав можливість стати народними депутатом і навіть головою ВР. При цьому зазначив: "Якби не потрапили до команди, то займалися трошки іншим. Наскільки морально іти проти президента, який привів до влади?".

Разумков різко відповів: "Я не йду проти нікого. Я іду проти порушення принципів. Я іду проти порушення демократії, проти порушення закону".

При цьому наголосив: "Я не прийшов в партію з рейтингом 43%. Я прийшов, і ви там були в той час - в 2018 році" (сказав звертаючись до Качури - УНІАН) коли рейтингу не було і всі докладали зусиль, щоб він з’явився, кожен на своєму кроці. Не буває перемоги одного".

Разумков розказав, як Качура розповідав йому про підтримку, а через два дні проголосував за його відставку. Звертаючись до Качури Разумков запитав чи "морально зраджувати принципи, якими ви йдете, морально перелаштовуватися?"

"Морально коли ти приходиш за два дні і кажеш як ти поважаєш і підтримуєш, а потім через два дні лупиш зелену (йдеться про зелену кнопку "за" на пульті для голосування у сесійній залі парламенту - УНІАН) за відставку голови Верховної Ради України? Це аморально", - наголосив Разумков.

Качура запропонував Разумкову скласти мандат, бо це буде чесно з виборцями. Разумков запропонував скласти мандат Качурі, зазначивши, що сам буде "боротися за ті принципи, які закладав в тому числі 2019 році".

Він порадив Качурі займатися юридичними питаннями, якими той займався на початку створення команди. Оскільки Качура неодноразово намагався його перебивати, Разумков зазначив: "Якщо хочете перебивати, то раджу і вам і технологам на Банковій – по іншому будувати свої спічі. Допомагає. Можу провести мастер-клас".

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Відставка Разумкова

Сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Довідка УНІАН. Пет Кокс – президент Європарламенту у 2002-2004 роках. У 2015-2016 роках очолював Місію ЄП з оцінки діяльності Верховної Ради, рекомендації місії стали основою "дорожньої карти" реформування ВР.

Автор: Надя Пришляк