Зокрема, за словами міністра, загрози з неба отримають кращу відсіч, українське військо буде краще забезпечене боєприпасами, а також зроблено важливі кроки в розвитку "танкової коаліції".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив оптимістичні результати візиту до Брюсселя.

Про це він написав у Facebook. "Завершилася дводенна робота української делегації в Брюсселі. Результати оптимістичні", - зазначив Резніков.

Зокрема, він перерахував три головні результати візиту: загрози з неба отримають кращу відсіч; військо буде краще забезпечене боєприпасами; а також більше українських воїнів отримають якісну підготовку.

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"Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних сил України та Генерального штабу", - додав Резніков.

За його словами, з партнерами обговорювалися практичні аспекти "танкової коаліції".

"Зроблено кілька важливих кроків", - наголосив міністр.

Також він подякував усім партнерам за допомогу Україні.

"Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України - міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі "Рамштайн". Також щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу", - підсумував глава оборонного відомства України.

Засідання "Рамштайн-9"

14 лютого у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9"). По його завершенню голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 16 зобов'язались передати артилерію і боєприпаси, 22 країни – бойові машини піхоти і ще 9 країн – системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад". Йдеться як про сучасне західне озброєння – американську броньовану техніку Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британські танки Challenger 2, канадські бронеавтомобілі Senator, німецькі танки Leopard, так і про відремонтоване радянське – танки Т-72. Остін додав, що Франція і Австралія вирішили спільно нарощувати виробництво боєприпасів калібру 155 мм для потреб Збройних сил України.

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