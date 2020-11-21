Біля лікарні «Феофанія» активісти закидали шматками асфальту плакат з написом «Зе» і з зображенням кайданків.

У Києві з нагоди 7-ої річниці початку Революції гідності відбувся автомарш "Майдан - Феофанія".

Учасники автомаршу виїхали з Європейської площі до лікарні «Феофанія», де на лікуванні від COVID-19 має перебувати президент Володимир Зеленський.

Учасники акції повідомили, що в колоні - понад 160 автомобілів.

Організатором акції виступає «Рух опору капітуляції». В акції також взяли участь представники «Демократичної сокири», Національного корпусу.

Перед виїздом до «Феофанії» на Європейській площі відбувся невеликий мітинг.

Учасники акції вимагають виконати ключові умови для збереження європейської інтеграції України. Зокрема, йдеться про повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції та Національному антикорупційному бюро України.

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Також учасники автопробігу вимагають звільнення Андрія Єрмака - з посади керівника Офісу глави держави, Руслана Демченка – з посади першого заступника секретаря РНБО, Леоніда Кравчука – з посади голови української делегації у Тристоронній контактній групі, Олега Татарова – з посади заступника керівника Офісу президента, а також відставки Кабінету міністрів.

Крім того, активісти вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва та завершити судову реформу, а також реформувати Службу безпеки України.

Учасники акції закликають Зеленського відкликати законопроект щодо перезапуску Конституційного суду України та внести до Верховної Ради проект, яким передбачено прозорий механізм формування складу КС, а також відкликати законопроект “Про народовладдя - через всеукраїнський референдум”.

Крім того, активісти вимагають припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування та негайно звільнити з-під варти музиканта, волонтера Андрія Антоненка.

Також вони закликають відкликати “План дій” української делегації у Тристоронній контактній групі, відмовитися від обговорення дати проведення виборів на окупованих територіях й заборонити відведення українських військ вздовж лінії розмежування.

До слова, колону супроводжувала поліція. Біля "Феофанії" також чатували правоохоронці.

Близько 17 години акція завершилася. Протестувальники засипали холодним асфальтом зелену картонку з написом "Зе" та зображенням кайданків. Крім того, люди запалили димові шашки.

Також учасники автомаршу "Майдан - Феофанія" транслювали аудіозапис виступу президента про те, що в перших осіб держави не повинно бути привілеїв.

У виступі Зеленського йшлося про те, що за його президентства в державних лікарнях будуть абсолютно рівні умови для всіх, він зазначив, що винятків для перших осіб держави не буде.

Також вони влаштували перформанс: плакат з написом «Зе» і з зображенням кайданків закидали шматками асфальту. При цьому, крім виступу Зеленського, лунала і композиція рок-гурту «Жадан і собаки» «Вова купує квиток до Ростова».

Наприкінці акції її учасники вибачились перед пацієнтами, які перебувають у «Феофанії».

На мітингу біля «Феофанії» виступали, зокрема, учасник російсько-української війни, актор Мирослав Гай, художник Сергій Поярков. Серед учасників акції також був екс-народний депутат Олег Барна.

На мітингу зазначалося, що 1-4 грудня можуть організувати ще один автомарш до Зеленського.

Коронавірус у Зеленського: що відомо

9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом.

2 листопада Зеленського госпіталізували до клініки "Феофанія". З лікарні глава держави кілька разів записував відеозвернення.

За словами речниці Зеленського Юлії Мендель, президент почувається значно краще.

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Автор: Надя Пришляк