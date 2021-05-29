Секретар РНБО заявляє, що спочатку пропозиції про санкції має розглянути уряд України і схвалити відповідне рішення.

Рада національної безпеки і оборони України не отримувала пропозицій про запровадження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я хочу сказати, що у нас є процедури. При всій повазі до пана Єніна, документи має подавати Кабінет Міністрів. Це питання має бути спочатку проговорено на засіданні Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів має прийняти відповідне рішення. І якщо буде таке рішення і подання від прем'єр-міністра, - то звичайно, ми будемо таке питання розглядати", - заявив Данілов.

"На цю хвилину, як ми з вами розмовляємо, таких документів у нас ще немає", - наголосив секретар РНБО.

Санкції України проти режиму Лукашенка

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що у зовнішньополітичному відомстві підготували для Ради національної безпеки і оборони санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

«Від початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, і насамперед Європейського Союзу, і Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду Ради національної безпеки. Ми сподіваємось, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента», - наголосив Єнін.

«Йдеться, насамперед, про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян», - уточнив він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко