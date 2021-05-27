Глава МЗС запевняє, що українська влада має розуміння, що треба робити у разі появи загроз.

Рада національної безпеки і оборони України проаналізувала можливі загрози Росії для України з території Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Коли Росія різко наростила свою військову присутність вздовж нашого кордону та на окупованих територіях, у нас було засідання РНБО, де ми аналізували, що робить Росія. Але при цьому, була окрема закрита таємна доповідь, зміст якої я не можу розголошувати, але вона була присвячена саме можливим загрозам з боку Білорусі, і що потрібно робити, щоб бути готовими, якщо ця загроза виникне", - наголосив Кулеба.

У зв'язку з цим міністр запевнив про наявність аналізу загроз з боку території Білорусі. "І розуміння того, що потрібно робити - теж є", - наголосив Кулеба.

Також Кулеба пояснив, чому Україна не може відкликати посла з Білорусі. "Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом з Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями", - заявив очільник МЗС.

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Автор: Віталій Саєнко