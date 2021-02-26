Посадовців позбавили державних нагород і військових звань.

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження санкцій проти посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили під час подій 2014 року Україну та підтримали агресію Росії.

Про це на брифінгу 26 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він уточнив, що мова про 10 осіб. Їх позбавили державних нагород і військових звань.

«До них застосовані максимальний пул санкцій, яке дозволяє нам наше законодавство», – уточнив Данілов.

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Автор: УНІАН