"Росіяни, додому! Можна з пересадкою в Чорнобаївці, Борисполі чи Жулянах, мерзоти", - додав голова ВР.

Родичам російських високопосадовців, їх коханкам, які навчаються, відпочивають за кордоном, мають бути анульовані візи і вони мають бути депортовані.

Про це написав у Facebook голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Російським високопосадовцям, їх подружжям (коханкам), дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії", - вважає Стефанчук.

При цьому додає: "Росіяни, додому! Можна з пересадкою в Чорнобаївці, Борисполі чи Жулянах, мерзоти".

Санкції проти Росії за розпочату війну 24 лютого

США, Британія та ЄС ввели нищівні санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

Існуючі санкції включають заборону SWIFT для сімох російських банків, блокування експорту ключових технологій, закриття повітряного простору для російських авіаліній і замороження активів сотень російських олігархів та чиновників, в тому числі самого Путіна.

Після того, як світ дізнався про злочини росіян у Бучі та інших містах під Києвом, у ЄС вирішили переглянути свою позицію щодо ембарго на російську нафту й газ.

Економічні обмеження наближають економіку агресора до дефолту.

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