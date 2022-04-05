Росію загрожує історичний дефолт, якщо вона вирішить не платити борги з власних резервів.

США заборонили уряду Росії виплатити власникам свого суверенного боргу понад 600 мільйонів доларів із резервів у американських банках.

Таким чином, Вашингтон має на меті посилити тиск на Москву, пише Reuters.

Відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, валютні резерви російського центрального банку у фінансових установах США були заморожені.

Проте Міністерство фінансів США дозволяло російському уряду використовувати ці кошти для здійснення купонних платежів за суверенними боргами, номінованими в доларах, у кожному окремому випадку.

За словами представника Мінфіну США, у понеділок, коли настав час здійснення найбільшого із платежів, включаючи 552,4 мільйона доларів основної суми по облігаціях із наступаючим терміном погашення, уряд США вирішив припинити доступ Москви до заморожених коштів.

У понеділок також мав бути сплачений купонний платіж на суму 84 мільйони доларів США за суверенними доларовими облігаціями 2042 року.

За словами представника Мінфіну США, що цей крок мав змусити Москву прийняти важке рішення щодо того, чи використовуватиме вона долари, до яких має доступ, для виплат за боргом чи для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових дій.

Росію загрожує історичний дефолт, якщо вона вирішить цього не робити.

"Росія повинна вибирати між вичерпанням цінних доларових резервів, що залишилися, або надходженням нових доходів, або дефолтом", - сказав представник Мінфіну.

Американський банк JPMorgan Chase, яка до цього часу обробляв платежі як банк-кореспондент, був зупинений Міністерством фінансів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням. Зазначається, що банк-кореспондент обробляє купонні виплати з Росії, направляючи їх платіжному агенту для розподілу серед закордонних власників облігацій.

У Росії є 30-денний пільговий період для здійснення платежу, повідомило джерело.

Як зазначає Reuters, Росія дійсно має кошти, щоб платити з резервів, оскільки санкції заморозили приблизно половину з близько 640 мільярдів доларів у золотовалютних резервах Росії.

Рішення Мінфіну США посилить тиск на тлі того, що США і Європа планують цього тижня запровадити нові санкції, щоб покарати Москву за вбивства мирного населення в Україні.

Раніше Росія, яка має в обігу 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 мільярдів доларів, змогла уникнути дефолту за своїм міжнародним боргом, попри безпрецедентні санкції Заходу. Але завдання стає важчим, зазначає Reuters.

"Взагалі вони намагаються чинити ще більший тиск на РФ, щоб вичерпати внутрішні валютні резерви. Якщо їм доведеться це зробити, очевидно, це позбавляє Росію можливості використовувати ці долари для інших видів діяльності, по суті, для фінансування війни", - говорить юрист із санкцій компанії Gibson Dunn в Гонконзі Девід Волбер.

Востаннє Росії дозволили здійснити купонну виплату в розмірі 447 мільйонів доларів за суверенними доларовими облігаціями 2030 року минулого четверга, що стало принаймні п’ятим таким платежем з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Якщо Росія не здійснить жодної з майбутніх виплат по облігаціях у заздалегідь визначені терміни, або заплатить у рублях, де мають бути долари, євро чи інша валюта, це буде означатиме дефолт.

Хоча Росія наразі не може отримати доступ до міжнародних ринків запозичень через санкції, дефолт не дозволить їй отримати доступ до цих ринків до тих пір, поки заборгованість перед кредиторами не буде повністю погашена, а будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом, не будуть вирішені.

Як повідомляв УНІАН, через вторгнення Росії в Україну в Європейському Союзі затвердили відключення певної кількості російських банків від SWIFT. Це рішення було підтримано і іншими країнами, в тому числі США і Японією.

Також в Євросоюзі і США офіційно запровадили санкції проти Центрального банку РФ і закрили авіапростір для російських авіакомпаній, і погодили санкції проти олігархів і бізнесменів, наближених до Путіна.

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