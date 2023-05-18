Президент підкреслив, що "цього разу зло буде знищено".

Президент України Володимир Зеленський у день вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу наголосив на тому, що на Росію у будь-якому випадку чекає поразку, їй не вдасться вкрасти ні український Крим, ні будь-яку іншу частину української землі.

У своєму Telegram-каналі президент нагадав, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

"Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Увесь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти у Криму все, що нагадувало саме про нього. Усі в Україні зараз впізнають це зло", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, це зло повернулося, щоб так само знищувати людей.

"Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім", - підкреслив глава держави.

Президент заявив про впевненість у тому, що Крим буде звільнено від російської окупації.

"Прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості – що у нашому Криму, у його квітучих садах та у гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей. І немає єдиного – немає жодного сліду окупації. Так буде", - додав він.

Водночас, у своєму ранковому пості Зеленський зауважив, що цьогоріч два сенси об’єднані однією датою - 18 травня.

"79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно", - додав він.

Президент розповів, що сьогодні, у День вишиванки, одягнув особливу сорочку – з вишитими орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів, символи їхньої сили і прагнення жити у своєму домі.

"Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру", - підсумував він.

Крім того, під час своєї промови президент наголосив, що 18 травня – не лише день трауру, а й день консолідації кримськотатарського народу заради відновлення своїх прав і повернення до рідного дому.

"Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі", - сказав Зеленський.

Він також запропонував створити повноцінний меморіал, який нагадуватиме про злочин проти кримських татар.

Також, за словами президента, для підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Справка УНІАН. 18 травня в Україні - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу - насильницької депортації кримськотатарського народу сталінським режимом у травні 1944 року.

За даними Українського інституту національної пам'яті, у травні-червні 1944 року з Криму у спецпоселення і табори депортували 200 тисяч кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинули понад 30 тисяч кримських татар.

Україна визнає депортацію кримськотатарського народу геноцидом та закликає до аналогічного кроку інші держави.

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