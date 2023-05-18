Зеленський був дуже розчарований відставкою британського прем'єра.

Між екс-прем'єром Британії Борисом Джонсоном та президентом України Володимиром Зеленський був надзвичайний зв'язок та спільний чорний гумор.

Про це розповів тодішній директор із комунікацій та помічник Джонсона Гуто Гаррі, коментуючи перші місяці повномасштабної війни та останні місяці прем'єра на посаді, пише Pоlitico.

24 лютого 2022 року о 4 ранку Джонсону зателефонував військовий чиновник, який повідомив, що російські війська перетнули кордон України. Після цього прем'єр близько п'яти хвилин говорив із Зеленським. За словами Гаррі, український лідер був стурбований, але дуже спокійний, попри обставини.

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"Зі мною все гаразд, у мене хороші люди, але ніколи не знаєш, коли російський спецназ повзає по всьому твоєму місту. Я просто сподіваюся, що це не востаннє, коли ми з вами говоримо", — процитував британець Зеленського.

Від початку повномасштабної війни Джонсон став потужних союзником українського президента і постійно закликав Захід підтримати Київ. Після відставки він продовжив відстоювати українські інтереси.

Гарі зазначив, що політики у розмовах часто діляться жартами. Зокрема, ракети "N-Law", які Велика Британія постачала в Україну, вони називали "N-Loves". Під час однієї з розмов Зеленський сказав, що особисто розчарований відставкою Джонсона.

"Нам дуже сумно, що ви подали у відставку. Ми всі розчаровані, Борисе. Я особисто розчарований. Вас в Україні всі люблять. Це правда", - знову процитував президента Гаррі.

Війна в Україні: роль Бориса Джонсона

Бувши на посаді прем'єра Британії Джонсон активно опікувався питаннями допомоги Україні у війні з Росією. У своїй колонці для WSJ він наголошував, що війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента Володимира Путіна.

На початку 2023 року Борис Джонсон навіть отримав відзнаку почесного громадянина Києва.

Зараз політик зосереджений на тому, щоб домогтися відправки західних винищувачів в Україну.

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