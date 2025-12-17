Зазначається, що попередні британські уряди вели безглузді переговори про використання цих грошей.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер схвалив передачу Україні 3,3 мільярда доларів виручки від продажу футбольного клубу "Челсі". Це рішення допоможе вийти з трирічного глухого кута і використати кошти за призначенням.

Видання Bloomberg пише, що цей крок дасть змогу передати Києву гроші, які заморожені на банківському рахунку у Великій Британії відтоді, як російський олігарх Роман Абрамович продав клуб у 2022 році, коли потрапив під санкції за зв'язки з Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Абрамович продав футбольну команду консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі в травні 2022 року, раніше заявивши, що має намір спрямувати виручку від продажу "жертвам війни в Україні". Однак після оформлення угоди гроші заморозили, тому їх не можна було використовувати без ліцензії Британського управління зі здійснення фінансових санкцій, підрозділу Міністерства фінансів.

Попередні уряди Великої Британії заявляли, що ці кошти потрібно використати для гуманітарної допомоги Україні, і намагалися домовитися з Абрамовичем.

У середу, 17 грудня, Міністерство фінансів Британії заявило, що видасть необхідну ліцензію. У відомстві зазначили, що розглянуть будь-яку пропозицію Абрамовича про добровільне пожертвування грошей на гуманітарні цілі для України, і охарактеризували це як його останній шанс виконати свою обіцянку. В іншому разі Велика Британія подасть на нього до суду, щоб використати кошти.

"Цей уряд готовий забезпечити його виконання через суди, щоб кожен пенні дістався тим, чиї життя були зруйновані незаконною війною Путіна", - заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Заморожені кошти Абрамовича від продажу "Челсі"

Україна мала отримати кошти, виручені Романом Абрамовичем від продажу "Челсі". Повідомлялося, що гроші мали надійти на рахунок фонду, який очолює колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, і бути витраченими на відновлення освітніх установ, медичну допомогу та інше.

Пізніше The Times писало, що мільярди Абрамовича все ще недоступні для України. Юрисконсульт організації Redress Ліра Найтінгейл заявила, що кошти залишилися невикористаними з невідомої причини.

5 червня 2025 року видання The Telegraph писало, що заморожені гроші Абрамовича можуть ніколи не потрапити в Україну, а уряд Великої Британії знав про це від самого початку.

