Олексій Арестович вважає, що реальне вторгнення обернеться для РФ кінцем.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав керівництво Російської Федерації "фабрикою з виробництва понтів". Він вважає, що Москва не витримає реального протистояння з Києвом

Таку заяву Арестович зробив в ефірі телеканалу НАШ.

"Росія, коли розповідає нам про "червоні лінії" вступу в НАТО - вона колотить понти. Тому що російське керівництво – це фабрика з виробництва понтів. Вони завжди так поводилися", - заявив політик.

Читайте такожУ РНБО не хочуть забороняти гастролі всіх російських артистів в УкраїніПри цьому він вважає, що "реальне військове вторгнення обернеться для РФ кінцем російської армії і її боєздатності. А можливо і кінцем нинішнього панівного режиму, як такого".

Також Арестович нагадав, що Україна розробляє власні ракетні системи: "Грім-1", "Грім-2" та "Сапсан", які "зможуть діставати далеко".

Як раніше повідомляв УНІАН, спікер делегації України в Мінській Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що українські ракети оперативно-тактичного рівня "зможуть діставати до Москви".

Автор: Анастасія Горбачова