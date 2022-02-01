Постійний представник України при ООН заявив, що таке право нашої країни закріплене в міжнародних документах, які Росія також підписала.

Кремль не може заветувати права України на вступ до НАТО.

Таку заяву зробив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки Орагнізації, яке скликали США через загрозу нападу Росії на Україну, передає 24 канал.

"Для України безальтернативно – конфлікт має розв'язуватись дипломатично й завершитись відновленням її суверенітету та територіальної цілісності", – заявив Кислиця.

Дипломат запевнив, що Україна прагне миру та відкидає використання сили чи погрози використання сили.

"У нас немає можливості йти на компроміси у принципових позиціях. Найпринциповіша позиція для нас полягає у тому, що ми маємо суверенне право самостійно вирішувати питання власної безпеки, вступати в Альянси та об'єднання, які Росія не може намагатись ветувати та ставити під сумнів", - заявив Кислиця.

Постійний представник України при ООН заявив, що таке право України закріплене в міжнародних документах, які Росія також підписала. Кислиця нагадав, що президетн Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

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"Якщо у Росії є питання до України, то краще зустрітися і провести перемовини. А не приводити солдат на український кордон залякувати й шантажувати український народ", - підкреслив Кислиця.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Радбез ООН підтримав проведення засідання щодо України. Його ініціатором виступило Постійне представництво США.

На засіданні ООН США заявили, що Росія саме в момент виступу країни спрямовує ще більше сил до кордону з Україною.

Великобританія заявила, що нарощування російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.